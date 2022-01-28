ОФИЦИАЛЬНО: Будет операция. Нещерет не поедет на следующий сбор Динамо

Вратарь украинской команды получил перелом носа и пройдет восстановление в Киеве

  • 28.01.2022 13:18
  • 438 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Будет операция. Нещерет не поедет на следующий сбор Динамо
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

20-летний украинский вратарь «Динамо» Руслан Нещерет, который получил травму в контрольном матче с норвежской командой «Буде-Глимт» (1:1) на учебно-тренировочном сборе в Испании, вместе с командой вернулся в Киев.

Подробнее о его состоянии рассказал старший врач первой команды Андрей Шморгун:

- По прилете в Киев мы провели дополнительное обследование, которое показало, что у Руслана перелом костей носа со смещением. На первую половину дня пятницы запланирована закрытая операция по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения.

На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве.

После этого по его состоянию посмотрим, как будет проходить дальнейшее восстановление, и тогда уже можно будет определиться с окончательными сроками его возвращения на поле.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 28.01.2022 13:37
    +1
    Потужний удар по Динамо-У19 наперододні гри з Депортіво.
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