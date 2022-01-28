Дают €830 тысяч. Металлист сделал новое предложение по форварду Витории

Харьковский клуб готов выкупить 80% прав на Давида да Ору

  • 28.01.2022 12:45
  • 1758 просмотров
  • 2 комментария
Дают €830 тысяч. Металлист сделал новое предложение по форварду Витории
© Facebook. Давид да Ора

Харьковский «Металлист» сделал новое предложение о подписании 22-летнего бразильского форварда «Витории» Давида да Оры.

Украинский клуб предложил «Витории» 5 миллионов реалом (около €830 тысяч) за 80% прав на футболиста. Ранее «Витория» отказалась от предложения в размере 8 миллионов реалов (€1,3 миллиона), которые «Металлист» должен был выплатить в течение двух лет.

Да Ора — воспитанник «Витории». Transfermarkt оценивает футболиста в €250 тысяч.

Всего за первую команду «Витории» Давид провел 59 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
    rus, 28.01.2022 13:03
    +1
    Kapitoshka, 28.01.2022 12:52
    Який шанс отримати позитивну відповідь, коли пропонуєш за гравця, суттєво мену цифру?
    Так они оставляют 20 процентов прав на игрока
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 28.01.2022 12:52
    +1
    Який шанс отримати позитивну відповідь, коли пропонуєш за гравця, суттєво мену цифру?
    Ссылка
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