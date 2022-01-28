Дают €830 тысяч. Металлист сделал новое предложение по форварду Витории

Харьковский «Металлист» сделал новое предложение о подписании 22-летнего бразильского форварда «Витории» Давида да Оры.
Украинский клуб предложил «Витории» 5 миллионов реалом (около €830 тысяч) за 80% прав на футболиста. Ранее «Витория» отказалась от предложения в размере 8 миллионов реалов (€1,3 миллиона), которые «Металлист» должен был выплатить в течение двух лет.
Да Ора — воспитанник «Витории». Transfermarkt оценивает футболиста в €250 тысяч.
Всего за первую команду «Витории» Давид провел 59 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.
Lembrando que se o Vitória aceitar ficam 20% no clube https://t.co/8poNz5ybK5— Anderson Mattos (@AndersonMatos93) January 27, 2022
Источник — Twitter
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