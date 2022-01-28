Сломали нос. Вратарю Динамо предстоит операция

Руслан Нещерет, скорее всего, не полетит с командой на сбор в Турцию

  • 28.01.2022 11:36
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Сломали нос. Вратарю Динамо предстоит операция
© ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

В последнем контрольном матче киевского «Динамо» на сборе в Испании против норвежского клуба «Буде-Глимт» (1:1) серьезную травму носа получил 20-летний голкипер киевлян Руслан Нещерет. Он появился на поле после перерыва, но на 56-й минуте получил повреждение после столкновения с Лассе Нордасом. На 58-й минуте вместо него на поле вышел Георгий Бущан.

По прилете динамовской делегации в Киев, куда команда вернулась после первого сбора вечером 27 января, футболист был направлен в клинику для более детального медосмотра.

Как сообщили в медицинском учреждении, у голкипера «Динамо» подтвердился перелом носа. Нещерету предстоит перенести операцию, после которой потребуется время на восстановление. Поэтому его участие во втором сборе киевлян в Турции, скорее всего, исключено.

Вылет на второй сбор в Турцию намечен на утро понедельника, 31 января. Продлится второй подготовительный этап до 10 февраля.

В текущем сезоне Нещерет не сыграл ни одного матча за первую команду «Динамо».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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