ВИДЕО. Влахович прибыл на базу Ювентуса и проходит медобследование

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович в ближайшее время станет игроком «Ювентуса». Сегодня, 28 января, сербский футболист прибыл в Турин, чтобы пройти медобследование в клубе.
Туринский клуб выложил видео и фото с игроком.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» купит Влаховича за 75 млн евро.
👀— JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2022
👋 Dusan pic.twitter.com/FDilzxMvEt
🔥🔥🔥🔥#Vlahovic #JMedical pic.twitter.com/PZrleu5a9Y— JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2022
Источник — Sport.ua
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