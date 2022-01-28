Валерий КРИВЕНЦОВ: «В таких матчах результат не важен»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от первого матча своей команды на зимних сборах, в котором харьковчане разгромно уступили македонской «Брегальнице» со счетом 0:4.
«В таких матчах результат не важен. Учитывая нашу дорогу, шесть с половиной часов на автобусе до Киева, потом перелет, добрались до гостиницы только в пол седьмого, поспали 4 часа. Эта игра у нас была запланирована давно. Мы могли отказаться от нее, в любом случае сделали бы тренировку. Но я посчитал, что игра есть игра. Это ни в коем случае не оправдание, но переход с синтетики на зеленое поле тоже сказался. Ребята подсели, было большое количество брака.
Мы не берем эту игру во внимание. Она показала наши ошибки и то, на каком уровне мы сейчас находимся. Но до первой официальной встречи у нас ровно месяц, так что время подготовиться есть», - сказал Кривенцов.
Напомним, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10 месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
Источник — Футбол 1/2/3
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Валер ты с такими темпами можешь последние игр 10 не брать во внимание
Македонци поразвлекались над Арендолистом 1925... Ну ничего ща ШД свой 1 сбор закончит и "новички" подтянуться и будет легче с македонцами
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