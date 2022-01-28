Валерий КРИВЕНЦОВ: «В таких матчах результат не важен»

Наставник «Металлиста 1925» – о разгромном поражении в спарринге

  • 28.01.2022 11:15
  • 224 просмотра
  • 1 комментарий
Валерий КРИВЕНЦОВ: «В таких матчах результат не важен»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился впечатлениями от первого матча своей команды на зимних сборах, в котором харьковчане разгромно уступили македонской «Брегальнице» со счетом 0:4.

«В таких матчах результат не важен. Учитывая нашу дорогу, шесть с половиной часов на автобусе до Киева, потом перелет, добрались до гостиницы только в пол седьмого, поспали 4 часа. Эта игра у нас была запланирована давно. Мы могли отказаться от нее, в любом случае сделали бы тренировку. Но я посчитал, что игра есть игра. Это ни в коем случае не оправдание, но переход с синтетики на зеленое поле тоже сказался. Ребята подсели, было большое количество брака.

Мы не берем эту игру во внимание. Она показала наши ошибки и то, на каком уровне мы сейчас находимся. Но до первой официальной встречи у нас ровно месяц, так что время подготовиться есть», - сказал Кривенцов.

Напомним, что первую часть сезона харьковский клуб завершил на 10 месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 28.01.2022 11:59 (изменен)
    0
    "Не берём эту игру во внимание"....
    Валер ты с такими темпами можешь последние игр 10 не брать во внимание
    Македонци поразвлекались над Арендолистом 1925... Ну ничего ща ШД свой 1 сбор закончит и "новички" подтянуться и будет легче с македонцами
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