Ювентус и Милан хотят подписать Кейлора Наваса

Вратарь ПСЖ может перебраться в Италию

  • 28.01.2022 10:36
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Ювентус и Милан хотят подписать Кейлора Наваса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Костариканский голкипер Кейлор Навас вскоре может покинуть ПСЖ.

Ожидается, что в будущем парижский клуб сделает основным вратарем Джанлуиджи Доннарумму и готов попрощаться с Навасом.

Как сообщает источник, Наваса хотят купить «Ювентус», «Милан» и «Рома».

Контракт голкипера истекает в 2024 году.

В нынешнем сезоне 35-летний Навас сыграл 12 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Наваса хочет купить «Ньюкасл».

Источник — Todofichajes.com

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