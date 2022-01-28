Ювентус и Милан хотят подписать Кейлора Наваса

Костариканский голкипер Кейлор Навас вскоре может покинуть ПСЖ.
Ожидается, что в будущем парижский клуб сделает основным вратарем Джанлуиджи Доннарумму и готов попрощаться с Навасом.
Как сообщает источник, Наваса хотят купить «Ювентус», «Милан» и «Рома».
Контракт голкипера истекает в 2024 году.
В нынешнем сезоне 35-летний Навас сыграл 12 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Наваса хочет купить «Ньюкасл».
Источник — Todofichajes.com
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