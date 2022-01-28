Ювентус и Милан хотят подписать Кейлора Наваса

Костариканский голкипер Кейлор Навас вскоре может покинуть ПСЖ.

Ожидается, что в будущем парижский клуб сделает основным вратарем Джанлуиджи Доннарумму и готов попрощаться с Навасом.

Как сообщает источник, Наваса хотят купить «Ювентус», «Милан» и «Рома».

Контракт голкипера истекает в 2024 году.

В нынешнем сезоне 35-летний Навас сыграл 12 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Наваса хочет купить «Ньюкасл».