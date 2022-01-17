Ньюкасл нацелился на голкипера ПСЖ

Английский клуб хочет подписать Кейлора Наваса

  • 17.01.2022 15:18
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Ньюкасл нацелился на голкипера ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» связался с парижским ПСЖ относительно перехода 35-летнего вратаря Кейлора Наваса.

«Сороки» считают, что Навас серьезно поможет им в борьбе за сохранение прописки в Премьер-лиге. После 20-ти сыгранных туров «Ньюкасл» занимает 19-е место в АПЛ, имея в активе 12 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 20-43.

Но ПСЖ вряд ли согласится отпустить своего голкипера зимой. В текущем сезоне Навас успешно конкурирует с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннарумой.

В текущем сезоне Кейлор провел за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах, где пропустил 17 мячей, 5 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Наваса с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €10 миллионов.

Источник — RMC Sport

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