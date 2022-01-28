Лингард думает о переходе в зарубежный клуб

Футболист «Манчестер Юнайтед» готов покинуть Англию

  • 28.01.2022 09:40
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Лингард думает о переходе в зарубежный клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард продолжает обдумывать свои планы на будущее.

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста в «Ньюкасл» сорвался. Будущим летом Лингард готов отправиться в зарубежный клуб в качестве свободного агента.

Джесси может успеть перейти в новый клуб в январе на правах аренды, игроком интересуются «Эвертон» и «Астон Вилла».

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Джесси с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.

Источник — Manchester Evening News

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