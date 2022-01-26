Ман Юнайтед и Ньюкасл не смогли договориться о трансфере Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард останется в клубе после зимнего трансферного окна.

Напомним, 29-летнего футболиста хотел подписать «Ньюкасл». Стороны пытались договориться, но, как сообщает английская пресса, главный тренер МЮ Ральф Рангник не отпустил игрока.

«Сороки» хотели арендовать Лингарда, но клубы не договорились относительной суммы компенсации за англичанина.

Контракт Джесси с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за клуб