Ньюкасл нацелился на полузащитника Манчестер Юнайтед

Английский «Ньюкасл» намерен подписать 29-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.
«Сороки» хотят арендовать футболиста. «Ньюкасл» согласен платить футболисту 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. «Манчестер Юнайтед» также получит выплату за аренду своего игрока. При этом «сороки» не намерены включать в соглашение пункт о выкупе контракта футболиста.
Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Контракт Джесси с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.
Источник — Manchester Evening News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.