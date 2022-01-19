Ньюкасл нацелился на полузащитника Манчестер Юнайтед

«Сороки» намерены подписать Джесси Лингарда

  • 19.01.2022 13:49
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Ньюкасл нацелился на полузащитника Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» намерен подписать 29-летнего атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Сороки» хотят арендовать футболиста. «Ньюкасл» согласен платить футболисту 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. «Манчестер Юнайтед» также получит выплату за аренду своего игрока. При этом «сороки» не намерены включать в соглашение пункт о выкупе контракта футболиста.

Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 14 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Джесси с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.

Источник — Manchester Evening News

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