Новичок Руха: «Украина – хорощий трамплин для молодых бразильцев»

Новичок «Руха» 23-летний бразильский полузащитник «Руха» Эдсон поделился своими первыми впечатлениями после перехода в украинский клуб.
«Еще когда я был в Бразилии, то переписывался с Таллисом. Спрашивал его об инфраструктуре клуба, быте и коллективе. Он дал исключительно позитивную характеристику. Я рад, что в команде есть мой соотечественник, так как понимаю, насколько важно адаптироваться человеку с другого континента. Думаю, что с ним мне будет проще привыкнуть к новым условиям.
Еще раньше, я общался с игроком «Руха» Габриэлем Сантосом. Когда-то мы играли в одной команде. В целом, все позитивно отзываются об украинском чемпионате. Это хороший трамплин для молодых бразильцев», – сказал Эдсон.
Источник — Футбол 1/2/3
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