Стефанос Циципас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу состоятся полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.



Во втором поединке сразятся Стефанос Циципас из Греции (№4 ATP) и Даниил Медведев из России (№2 ATP).



Матч пройдет первым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и начнется не ранее 10:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли восемь раз, грек выиграл всего дважды, но в трех последних матчах.



В финале победитель встречи сразится против испанца Рафаэля Надаля (№5 ATP) или Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP).

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