Маттео Берреттини – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке 1/2 финала испанец встретится с Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP). Матч пройдет вторым запуском на Rod Laver Arena и начнется не ранее 05:30 по Киеву.
Ранее теннисисты играли один раз, победил испанец.
В финале победитель встречи сразится против Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP) или Даниила Медведева из России (№2 ATP).
Источник — Sport.ua
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