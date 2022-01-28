Маттео Берреттини – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке 1/2 финала испанец встретится с Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP). Матч пройдет вторым запуском на Rod Laver Arena и начнется не ранее 05:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли один раз, победил испанец.



В финале победитель встречи сразится против Стефаноса Циципаса из Греции (№4 ATP) или Даниила Медведева из России (№2 ATP).

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