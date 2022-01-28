Иран
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Ирак
27.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сборная Ирана досрочно вышла в финальный раунд ЧМ-2022

В матче квалификации в Тегеране Иран обыграл Ирак со счетом 1:0

  • 28.01.2022 00:49
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Сборная Ирана досрочно вышла в финальный раунд ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Ирана досрочно вышла в финальный раунд чемпионата мира 2022 по футболу.

В квалификации Иран в Тегеране обыграл Ирак (1:0). Единственный гол на 48–й минуте забил нападающий сборной Ирана Мехди Тареми.

Из двух групп азиатской зоны по две лучших команды выходят в финальную часть. Команды, занявшие третьи места, сыграют матч между собой, а его победитель затем сыграет в межконтинентальном плей-офф.

ЧМ-2022. Квалификация

Зона Азия. Групповой раунд

7-й тур, 28 января

  • Австралия – Вьетнам – 4:0
  • Япония – Китай – 2:0
  • Ливан – Южная Корея – 0:1
  • Иран – Ирак – 1:0
  • ОАЭ – Сирия – 2:0
  • Саудовская Аравия – Оман – 1:0

Турнирные таблицы

Источник — Sport.ua

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