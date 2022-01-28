Сборная Ирана досрочно вышла в финальный раунд ЧМ-2022

Сборная Ирана досрочно вышла в финальный раунд чемпионата мира 2022 по футболу.
В квалификации Иран в Тегеране обыграл Ирак (1:0). Единственный гол на 48–й минуте забил нападающий сборной Ирана Мехди Тареми.
Из двух групп азиатской зоны по две лучших команды выходят в финальную часть. Команды, занявшие третьи места, сыграют матч между собой, а его победитель затем сыграет в межконтинентальном плей-офф.
ЧМ-2022. Квалификация
Зона Азия. Групповой раунд
7-й тур, 28 января
- Австралия – Вьетнам – 4:0
- Япония – Китай – 2:0
- Ливан – Южная Корея – 0:1
- Иран – Ирак – 1:0
- ОАЭ – Сирия – 2:0
- Саудовская Аравия – Оман – 1:0
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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