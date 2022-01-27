Брюгге сыграл в нулевую ничью. Соболь отыграл весь центральный матч тура

В матче 24-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» сыграл вничью с командой «Сен-Жилуаз» (0:0).
Украинский защитник Эдуард Соболь провел на поле в составе хозяев весь центральный матч тура.
«Брюгге» набрал 45 очков и занимает 2-е место, отставая от «Сен-Жилуаза» на 9 баллов.
Чемпионат Бельгии. 24-й тур
«Брюгге» – «Сен-Жилуаз» – 0:0
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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