Не конец истории. Шевченко еще может возглавить сборную Польши

Президент Польского футбольного союза (ПФС) Цезари Кулеша опроверг информацию о том, что переговоры Андрея Шевченко с «Дженоа» по поводу расторжения контракта зашли в тупик:

«Обе стороны все еще ведут переговоры», - заявил Кулеша.

Таким образом, назначение Шевченко на пост главного тренера сборной Польши еще возможно. Однако времени на решение вопроса с «Дженоа» остается все меньше.

Имя нового тренера сборной Польши должны объявить 31 января. Если Шевченко не сумеет договориться с «Дженоа», то этот пост, скорее всего, предложат Адаму Навалке.

В «Дженоа» знают о переговорах Шевченко с поляками, поэтому настаивают на разрыве контракта без выплаты неустойки. Если договориться сейчас не удастся – в «Дженоа» готовы платить Шевченко его зарплату по контракту, пока тот не получит предложение, ради которого откажется от неустойки.