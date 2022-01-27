Не конец истории. Шевченко еще может возглавить сборную Польши

Президент Польского футбольного союза (ПФС) Цезари Кулеша опроверг информацию о том, что переговоры Андрея Шевченко с «Дженоа» по поводу расторжения контракта зашли в тупик:
«Обе стороны все еще ведут переговоры», - заявил Кулеша.
Таким образом, назначение Шевченко на пост главного тренера сборной Польши еще возможно. Однако времени на решение вопроса с «Дженоа» остается все меньше.
Имя нового тренера сборной Польши должны объявить 31 января. Если Шевченко не сумеет договориться с «Дженоа», то этот пост, скорее всего, предложат Адаму Навалке.
В «Дженоа» знают о переговорах Шевченко с поляками, поэтому настаивают на разрыве контракта без выплаты неустойки. Если договориться сейчас не удастся – в «Дженоа» готовы платить Шевченко его зарплату по контракту, пока тот не получит предложение, ради которого откажется от неустойки.
Источник — Sport.pl
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Триста!
Это не серьезно не... так не пойдет.
Вы нас не знаете, и мы вас не знаем.
Нашли дурачков, пошли, я больше на русалках заработаю.
Подумаешь, триста...- Стойте...
Ваши условия?
Триста тридцать!... -Каждому!
Согласен!
(с)
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