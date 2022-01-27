Не конец истории. Шевченко еще может возглавить сборную Польши

Переговоры с «Дженоа» продолжаются

  • 27.01.2022 23:21
  • 713 просмотров
  • 3 комментария
Не конец истории. Шевченко еще может возглавить сборную Польши
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Польского футбольного союза (ПФС) Цезари Кулеша опроверг информацию о том, что переговоры Андрея Шевченко с «Дженоа» по поводу расторжения контракта зашли в тупик:

«Обе стороны все еще ведут переговоры», - заявил Кулеша.

Таким образом, назначение Шевченко на пост главного тренера сборной Польши еще возможно. Однако времени на решение вопроса с «Дженоа» остается все меньше.

Имя нового тренера сборной Польши должны объявить 31 января. Если Шевченко не сумеет договориться с «Дженоа», то этот пост, скорее всего, предложат Адаму Навалке.

В «Дженоа» знают о переговорах Шевченко с поляками, поэтому настаивают на разрыве контракта без выплаты неустойки. Если договориться сейчас не удастся – в «Дженоа» готовы платить Шевченко его зарплату по контракту, пока тот не получит предложение, ради которого откажется от неустойки.

Источник — Sport.pl

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 27.01.2022 23:30
    +1
    Сумма?
    Триста!
    Это не серьезно не... так не пойдет.
    Вы нас не знаете, и мы вас не знаем.
    Нашли дурачков, пошли, я больше на русалках заработаю.
    Подумаешь, триста...- Стойте...
    Ваши условия?
    Триста тридцать!... -Каждому!
    Согласен!
    (с)
    Ссылка
    Chystyi_stavok
    online
    Chystyi_stavok, 27.01.2022 23:54
    0
    Та Ви заколєбали!
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    Oksana Karpevych
    Oksana Karpevych, 27.01.2022 23:33
    0
    Ви там наштопали 150 статтей з качелями в інфі і що пів години їх міняєте Скільки можна Я вже думала, що за Польщу перестану переживати, а тут на тобі
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