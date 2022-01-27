Робин ГОСЕНС: «Меня не нужно было убеждать переходить в Интер»

Экс-партнер Руслана Малиновского по «Аталанте» Робин Госенс прокомментировал свой переход в «Интер»:

«Это большая гордость, я слишком горд быть здесь. «Интер» - один из величайших клубов Европы, я очень хочу поскорее начать играть. Вчера я говорил с главным тренером: он рассказал, чего ждет от меня, я поделился своими идеями, у нас много желания работать совместно.

Я каждый день разговариваю с Алессандро Бастони, он еще 2-3 года назад рассказывал мне, какая это гордость – играть за «Интер». Меня не нужно было убеждать переходить сюда».