Динамо отказалось продавать Сироту в европейский клуб

Интерес к защитнику проявлял «Базель»

  • 27.01.2022 21:13
  • 3284 просмотра
  • 11 комментариев
Динамо отказалось продавать Сироту в европейский клуб
© ФК Динамо Киев. Александр Сирота

«Базель» активно интересовался центральным защитником «Динамо» Киев Александром Сиротой. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Швейцарский клуб предпринял несколько попыток подписать Сироту, но «Динамо» ответило отказом. Переговоры завершены.

Ранее также сообщалось об интересе «Базеля» к еще двум украинским игрокам – форвардам Владиславу Супряге из «Динамо» и Даниилу Сикану из «Шахтера». По информации Бурбаса, по ним переговоры продолжаются.

Источник — BurBuzz

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    No name
    No name, 27.01.2022 21:41
    +2
    Бурбасятина детектед
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 27.01.2022 21:35
    +2
    вот, блин, зведобол...
    Ссылка
    No name
    No name, 27.01.2022 21:41
    +1
    Бурбасятина детектед
    Ссылка
    Эль Чапо
    online
    Эль Чапо, 27.01.2022 22:22
    0
    OKs100, 27.01.2022 21:41
    Его купит Шахтер за 300 тысяч.
    Только в Шахтёр Караганду если что
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 22:05
    0
    No name, 27.01.2022 21:41
    Бурбасятина детектед
    Бурбаса ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.01.2022 22:13
    -1
    Funnycat--, 27.01.2022 22:05
    Бурбаса ?
    цЫганЫк.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 27.01.2022 21:28
    -1
    Видимо не договорились по $
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.01.2022 21:32
    -4
    Alex86 1, 27.01.2022 21:30
    ок
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 27.01.2022 21:30
    -4
    Face Control, 27.01.2022 21:29
    Сильный игрок, вам пригодится.
    ок
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 27.01.2022 21:41 (изменен)
    -5
    Его купит Шахтер за 300 тысяч.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.01.2022 21:29
    -6
    Alex86 1, 27.01.2022 21:28
    Видимо не договорились по $
    Сильный игрок, вам пригодится.
    Ссылка
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