Динамо отказалось продавать Сироту в европейский клуб

«Базель» активно интересовался центральным защитником «Динамо» Киев Александром Сиротой. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Швейцарский клуб предпринял несколько попыток подписать Сироту, но «Динамо» ответило отказом. Переговоры завершены.
Ранее также сообщалось об интересе «Базеля» к еще двум украинским игрокам – форвардам Владиславу Супряге из «Динамо» и Даниилу Сикану из «Шахтера». По информации Бурбаса, по ним переговоры продолжаются.
Источник — BurBuzz
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