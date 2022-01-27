Агент Шкурина: «На нас никто не выходил, Илья всем доволен в Динамо»

Валерий Исаев – о будущем Ильи Шкурина

  • 27.01.2022 20:51
  • 757 просмотров
  • 2 комментария
Агент Шкурина: «На нас никто не выходил, Илья всем доволен в Динамо»
© ФК Динамо. Илья Шкурин

Агент форварда «Динамо» Ильи Шкурина Валерий Исаев прокомментировал информацию о переходе игрока в «Ракув»:

«Впервые слышу данную информацию. На нас никто не выходил, но если поступят предложения, то мы их рассмотрим и примем решение.

Илья доволен всем в «Динамо», кроме количества игрового времени. Мы прекрасно понимаем, что для этого не хватает количества забитых мячей и все зависит только от игрока. У «Динамо» никаких вопросов к Илье нет.

Сейчас он не поехал на первый сбор из-за того, что заболел коронавирусом, но он ждет команду и будет вместе с ней готовиться ко второму кругу чемпионата на следующем сборе. У «Динамо» прописана опция выкупа. Если у них возникнет желание, то они могут Илью выкупить».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Рейский
    Владислав Рейский, 27.01.2022 21:12
    +1
    А довольно ли Динамо им?!
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    Face Control
    Face Control, 27.01.2022 21:05
    -1
    Игрок российского ЦСКА.
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