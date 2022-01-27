Металлист
0 : 0
Варта
27.01.2022, FT

Металлист — Варта — 0:0. Видеообзор матча

В товарищеском поединке соперники голов не забили

  • 27.01.2022 19:54
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Металлист — Варта — 0:0. Видеообзор матча
© ФК Металлист

В рамках польского учебно-тренировочного сбора харьковский «Металлист» провел товарищеский матч с польской «Вартой». Поединок завершился ничьей 0:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

«Металлист» — «Варта» — 0:0

«Металлист»: Рыбка (Рыбак, 46), Шамич (Танчик, 46), Сарапий (Мизюк, 70), Федорив (к) (Порох, 62), Романюк, Танковский, Ралюченко, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Мурза (Подлепенец, 46), Пейшото (Красников, 75).
«Варта»: Лис, Грешик (Шелонговски, 77), Иванов, Шимонович, Копчиньски (Щепаньски, 46), Келб (к) (Шмыт, 46), Шелонговски (Матушевски, 62), Чижицки, Купчак, Якубовски (Папо, 46), Зреляк (Кузимски, 35).
Предупреждения: Касарес, Танковский — Чижицки, Шмыт.

Источник — ФК Металлист

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