Металлист
0 : 0
Варта
27.01.2022, FT

Металлист завершил первый сбор ничьей с командой из Польши

Не обошлось без толкотни

  • 27.01.2022 16:10
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Металлист завершил первый сбор ничьей с командой из Польши
© metalist.ua

«Металлист» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. Соперником команды Первой лиги был польский клуб «Варта».

Встреча завершилась вничью 0:0. В конце команды едва не устроили потасовку, однако все решилось мирно.

Это последний матч харьковчане на первом сборе.

Металлист - Варта 0:0

Металлист: Рыбка (Рыбак, 46), Шамич (Танчик, 46), Сарапий (Мизюк, 70), Федорив (к) (Порох, 62), Романюк, Танковский, Ралюченко, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Мурза (Подлепенец, 46), Пейшото (Красников, 75)

Источник — Sport.ua

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