Металлист завершил первый сбор ничьей с командой из Польши

«Металлист» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. Соперником команды Первой лиги был польский клуб «Варта».
Встреча завершилась вничью 0:0. В конце команды едва не устроили потасовку, однако все решилось мирно.
Это последний матч харьковчане на первом сборе.
Металлист - Варта 0:0
Металлист: Рыбка (Рыбак, 46), Шамич (Танчик, 46), Сарапий (Мизюк, 70), Федорив (к) (Порох, 62), Романюк, Танковский, Ралюченко, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Мурза (Подлепенец, 46), Пейшото (Красников, 75)
Источник — Sport.ua
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