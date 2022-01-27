С сезона 2022/2023 у «Интера» появится новый титульный спонсор. Логотип блокчейн-платформы Socios.com заменит криптовалютная компания «DigitalBits». Сейчас компания уже входит в пул спонсоров «Интера»: ее логотип изображен на рукавах футболок команды.

При этом чемпионы Италии продолжат сотрудничество с Socios.com, но при этом логотип компании больше не будет изображен на клубной игровой форме. До лета 2021 года титульным спонсором «Интера» на протяжении 26 лет была компания «Pirelli».

Также «Интер» намерен продлить контракт с техническим спонсором, «Nike». Нынешнее соглашение с американской компанией истекает в 2024 году.

Сейчас «Интер» получает от «Nike» фиксированную сумму в 12,5 миллиона евро в год плюс бонусы за спортивные результаты. Клуб рассчитывает увеличить базовую фиксированную сумму в два раза.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» близок к подписанию защитника «Аталанты» Робина Госенса.