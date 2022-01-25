Аталанта близка к продаже ключевого игрока в Интер

Робин Госенс может сменить клуб

  • 25.01.2022 14:52
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Аталанта близка к продаже ключевого игрока в Интер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

Левый защитник «Аталанты» Робин Госенс близок к переходу в «Интер». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Чемпионы Италии уже согласовали условия личного контракта с Госенсом. Переговоры с «Аталантой» активно продвигаются, и могут успешно завершиться уже в ближайшее время.

Кроме «Интера», на Госенса также претендует «Ньюкасл», но чемпионы Италии являеются фаворитами в борьбе за игрока сборной Германии.

В нынешнем сезоне на счету Госенса 2 гола и 1 ассист в 8 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 35 миллионов евро. С сентября Госенс не играет из-за травмы.

Источник — Twitter

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