Аталанта близка к продаже ключевого игрока в Интер

Левый защитник «Аталанты» Робин Госенс близок к переходу в «Интер». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Чемпионы Италии уже согласовали условия личного контракта с Госенсом. Переговоры с «Аталантой» активно продвигаются, и могут успешно завершиться уже в ближайшее время.

Кроме «Интера», на Госенса также претендует «Ньюкасл», но чемпионы Италии являеются фаворитами в борьбе за игрока сборной Германии.

В нынешнем сезоне на счету Госенса 2 гола и 1 ассист в 8 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 35 миллионов евро. С сентября Госенс не играет из-за травмы.