Ньюкасл близок к подписанию одноклубника Малиновского

Защитник «Аталанты» Робин Госенс может продолжить карьеру в АПЛ. Он согласовал условия личного контракта с «Ньюкаслом».

Соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Зарплата Госенса составит 3,5 миллиона евро в год.

При этом «Ньюкасл» пока что не договорился по поводу трансфера с «Аталантой». Также на игрока претендует «Интер», но рассматривает 27-летнего немца только на летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне на счету Госенса 2 гола и 1 ассист в 8 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 35 миллионов евро. С сентября Госенс не играет из-за травмы.