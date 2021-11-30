Рецидив травмы. Звезда Аталанты не сыграет до конца года

Ключевой полузащитник «Аталанты» Робин Госенс, скорее всего, не сыграет до конца 2021 года.
Он получил травму бедра еще в конце сентября в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз». 27-летний немец был близок к возвращению, но получил рецидив травмы, и пропустит еще месяц.
В нынешнем сезоне на счету Госенса 2 гола и 1 ассист в 8 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
Источник — Football-Italia
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