Рецидив травмы. Звезда Аталанты не сыграет до конца года

Возвращение Робина Госенса откладывается

  • 30.11.2021 14:45
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Рецидив травмы. Звезда Аталанты не сыграет до конца года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

Ключевой полузащитник «Аталанты» Робин Госенс, скорее всего, не сыграет до конца 2021 года.

Он получил травму бедра еще в конце сентября в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз». 27-летний немец был близок к возвращению, но получил рецидив травмы, и пропустит еще месяц.

В нынешнем сезоне на счету Госенса 2 гола и 1 ассист в 8 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Источник — Football-Italia

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