Владислав РЫБАК: «Дикань поздравил с дебютом за Металлист»

Юный украинский вратарь прокомментировал свой первый матч за харьковский клуб

  • 27.01.2022 18:07
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Владислав РЫБАК: «Дикань поздравил с дебютом за Металлист»
© ФК Металлист. Владислав Рыбак

Контрольный матч с польской «Вартой» (0:0) стал для вратаря Владислава Рыбака первым в составе «Металлиста». 20-летний новичок отыграл второй тайм и, совершив два сэйва, сохранил ворота «сухими».

— Матч товарищеский, но для тебя он дебютный в составе «Металлиста». Мандражик присутствовал?
— Дебютировать всегда приятно и интересно. Мандража не было, имело место небольшое волнение. Но как только прозвучал свисток, все стало на свои места, и мысли были только об игре.

— Как смотрелась игра из вратарской и ее окрестностей?
— Видно, что у команды накопилась усталость. Но все старались, выжимали максимум, поэтому вышел боевой поединок.

— Что после матча тебе сказал тренер вратарей Андрей Дикань?
— По окончании игры Саныч пожал руку, поздравил с дебютом. Благодарен всему тренерскому штабу за этот шанс.

— Перед приходом в «Металлист» ты не был знаком ни с кем из ребят. С кем на первых порах общаешься больше всего?
— Да, это так, по сути, никого не знал в коллективе. Сейчас уже немного освоился. В первые дни больше общался с молодыми ребятами, в частности, с Артуром Мурзой, Алексом Чидомере.

— Ты присоединился к команде уже по ходу сбора, поэтому, наверно, даже устать еще не успел. Или пока тяжеловато после длительного отпуска, и выходные подоспели вовремя?
— Действительно, не могу сказать, что устал. Но была длинная пауза, и необходимо время, чтобы войти в режим тренировок.

Источник — ФК Металлист

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