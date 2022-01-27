Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Это подстава и травля Селезнева»

Бывший футболист и спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о конфликте между 36-летним украинским форвардом закарпатского клуба Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым.

«Журналисты однозначно не должны так себя вести. Это подстава, на мой взгляд, и какая-то травля Селезнева. Я не поддерживаю этого журналиста, он нехорошо поступил. Он на всех журналистов бросает тень, и мне это не понравилось.

Жека — вспыльчивый человек, он всегда таким был. Возможно, когда-то был более спокойным. Сейчас что-то не выходит — и становится злым», — отметил Кополовец.