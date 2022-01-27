Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Это подстава и травля Селезнева»

Бывший спортивный директор «Миная» встал на защиту футболиста в конфликте с журналистом

  • 27.01.2022 17:18
  • 570 просмотров
  • 2 комментария
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Это подстава и травля Селезнева»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Бывший футболист и спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился мнением о конфликте между 36-летним украинским форвардом закарпатского клуба Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым.

«Журналисты однозначно не должны так себя вести. Это подстава, на мой взгляд, и какая-то травля Селезнева. Я не поддерживаю этого журналиста, он нехорошо поступил. Он на всех журналистов бросает тень, и мне это не понравилось.

Жека — вспыльчивый человек, он всегда таким был. Возможно, когда-то был более спокойным. Сейчас что-то не выходит — и становится злым», — отметил Кополовец.

Источник — FanDay

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 27.01.2022 17:34
    0
    Сенькив дерьмо известный факт
    Ссылка
    Bandera
    online
    Bandera, 27.01.2022 17:33
    0
    Те, що він футбальор - не дає йому індульгенцію бути рафінованим бидлом. Тим паче, відомий футбальор. Хоч якийсь мінімум пристойності має бути присутнім. Кормілєц же - типовий гопнік! Не люблю Сеньківа, але кормілєц - то дно!
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