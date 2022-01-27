ВИДЕО. Драка в матче Динамо, Милевский в сборной, новый клуб для Коноплянки

Неожиданный выпуск новостей! Диалло устроил драку на товарищеском матче «Динамо» на сборах, Милевский вернулся в сборную Украины (но по мини-футболу), а Коноплянке прочат играть в Турции или австрийском ЛАСКе.
00:44 Самба Диалло устроил потасовку на матче «Динамо»
06:56 Милевский снова в сборной Украины
09:37 Где будет играть Коноплянка?
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Источник — YouTube
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