ВИДЕО. Драка в матче Динамо, Милевский в сборной, новый клуб для Коноплянки

Неожиданный выпуск новостей! Диалло устроил драку на товарищеском матче «Динамо» на сборах, Милевский вернулся в сборную Украины (но по мини-футболу), а Коноплянке прочат играть в Турции или австрийском ЛАСКе.

00:44 Самба Диалло устроил потасовку на матче «Динамо»

06:56 Милевский снова в сборной Украины

09:37 Где будет играть Коноплянка?

11:36 10 минут бомбит от Мариуполя