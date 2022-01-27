Тренер Динамо U-19: «Диалло говорит, что не может себя сдерживать»

Игорь Костюк пояснил проблемы с поведением Самба Диалло

  • 27.01.2022 16:30
  • 1733 просмотра
  • 4 комментария
Тренер Динамо U-19: «Диалло говорит, что не может себя сдерживать»
© fcdynamo.kiev.ua

Тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк считает проблемой взрывной характер Самба Диалло. Перспективный хавбек недавно устроил потасовку в конце контрольного матча.

Костюк считает, что с игроком придется работать психологически.

- Как Самба Диалло укротить свой нрав и направить его в правильное русло?

- Это тревожный звоночек, который заставляет нас задуматься, ведь уже во втором матче происходит конфликт. Я разговаривал с ним после игры, он ответил, что не может себя сдерживать, когда его обижают. Мы не знаем, через что прошел этот парень, что у него было в детстве. Возможно, ситуация намного глубже, возможно, у него есть какая-то обида, будем разбираться. Хорошо, что это произошло сейчас на сборах, а не позже. Причину, почему он так себя ведет, почему его никто не может удержать, нужно выявить и убрать.

- То есть, вы будете с ним работать, как психолог?

- Не только я. Также будем общаться с его агентом, когда он приедет, а если понадобиться, то и подключать более квалифицированных специалистов. Талант талантом, но такие моменты могут загубить карьеру. Соперники изучают нас, конкретных игроков и могут специально провоцировать на подобные действия.

Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Charodei
    Charodei, 27.01.2022 17:38
    0
    Срочно в основную команду
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    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 17:29
    -1
    все верно сказал - нужно решать проблему сейчас
    с такими проблемами не построить нормальную карьеру !
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    maxlove
    online
    maxlove, 27.01.2022 17:24
    -1
    Дивно... Але раніще (до підписання контракту) такого не було... Мабуть таки насправді турки провокували..
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    Trollface
    Trollface, 27.01.2022 16:47
    -3
    Самба неадекват.
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