Калинина не будет играть на турнире в Санкт-Петербурге

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина не будет принимать участия на соревнованиях серии WTA 500 в Санкт-Петербурге.



На отказе Калининой в основную сетку прошла китаянка Чжан Шуай.



Турнир под названием «St. Petersburg Ladies Trophy» пройдет с 7 по 13 февраля. На той неделе других соревнования уровне WTA нет.

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