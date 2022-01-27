Калинина не будет играть на турнире в Санкт-Петербурге

Украинка приняла решение не участвовать на соревнованиях в России

  • 27.01.2022 16:15
  • 397 просмотров
  • 1 комментарий
Калинина не будет играть на турнире в Санкт-Петербурге
© ФТУ. Ангелина Калинина

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина не будет принимать участия на соревнованиях серии WTA 500 в Санкт-Петербурге.
 
На отказе Калининой в основную сетку прошла китаянка Чжан Шуай. 
 
Турнир под названием «St. Petersburg Ladies Trophy» пройдет с 7 по 13 февраля. На той неделе других соревнования уровне WTA нет.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 27.01.2022 16:21 (изменен)
    -3
    Супер . Даяна осталась которая все же попадет в квалификацию и Люда с Надей.
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