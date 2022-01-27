Калинина не будет играть на турнире в Санкт-Петербурге

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина не будет принимать участия на соревнованиях серии WTA 500 в Санкт-Петербурге.
На отказе Калининой в основную сетку прошла китаянка Чжан Шуай.
Турнир под названием «St. Petersburg Ladies Trophy» пройдет с 7 по 13 февраля. На той неделе других соревнования уровне WTA нет.
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Источник — Twitter
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