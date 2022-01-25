Свитолина и Калинина попали в заявочный список турнира в Дохе

Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля

  • 25.01.2022 20:13
  • 390 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина и Калинина попали в заявочный список турнира в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина попали в заявочный список основной сетки на турнире WTA 1000, который в конце февраля пройдет в Катаре.
 
Элина попадает в посев, Ангелина – нет.
 
Из первой десятки мирового рейтинга туда не заявилась лишь австралийка Эшли Барти. 

Ранее Свитолина заявилась на турнир в Дубае.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Возняк
    online
    Віталій Возняк, 25.01.2022 20:40
    0
    Калініна всюди заявилась - навіть у Мордор.
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