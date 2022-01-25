Свитолина и Калинина попали в заявочный список турнира в Дохе

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина попали в заявочный список основной сетки на турнире WTA 1000, который в конце февраля пройдет в Катаре.



Элина попадает в посев, Ангелина – нет.



Из первой десятки мирового рейтинга туда не заявилась лишь австралийка Эшли Барти.

Ранее Свитолина заявилась на турнир в Дубае.