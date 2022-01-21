Свитолина заявилась на турнир в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир WTA в Дубае. Он пройдет с 14 по 19 февраля.
Полный заявочный список на турнир в Дубае опубликовал журналист Михал Самульски:
WTA500 Dubai entry list,— Michal Samulski (@MichalSamulski) January 21, 2022
via @Tennis_BTU_ENG pic.twitter.com/UuUGESuIZf
Ранее Свитолина вылетела в третьем раунде Australian Open-2022 от Виктории Азаренко.
Источник — Twitter
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