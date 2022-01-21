Свитолина заявилась на турнир в Дубае

Турнир пройдет с 14 по 19 февраля

  • 21.01.2022 20:31
  • 977 просмотров
  • 3 комментария
Свитолина заявилась на турнир в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на турнир WTA в Дубае. Он пройдет с 14 по 19 февраля.

Полный заявочный список на турнир в Дубае опубликовал журналист Михал Самульски:

Ранее Свитолина вылетела в третьем раунде Australian Open-2022 от Виктории Азаренко.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    NeRoN69
    online
    NeRoN69, 21.01.2022 20:34
    -1
    Так, і що заявила?
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 21.01.2022 20:34
    -2
    До него ещё далеко, но очень интересно, как Элина будет играть в Дубае и есть ли какие-то надежды на будущее!
    Ссылка
    Mikola_Bokopor
    Mikola_Bokopor, 21.01.2022 21:30
    -3
    А толку?
    Ссылка
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