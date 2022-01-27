ФОТО. Леся Цуренко тренируется в киевском бассейне

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) готовится к новым турнирам в одном из киевским бассейнов.
«Плавание», — прокомментировала Леся свое свежее фото в купальнике.
На Australian Open Цуренко в первом круге проиграла 25-летней австралийке Эшли Барти (№1 WTA) — 0:6, 1:6.
Источник — Instagram
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