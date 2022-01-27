«Милевскому рано вешать бутсы на гвоздь. Общались с ним еще полгода назад»

Президент федерации мини-футбола Украины Евгений Донцов прокомментировал сотрудничество с 37-летним экс-нападающим киевского «Динамо» и сборной Украины Артемом Милевским, который стал амбассадором сборной и вернется на поле в составе национальной сборной Украины по мини-футболу.

«Концепция мини-футбола в том, что любой человек, выбравший другую профессию, не связанную с профессиональным спортом, может надеть футболку сборной Украины.

Для тех, кто играет за любителей, это большой шанс представлять свою страну, для тех, кто закончил активные выступления в силу возраста, возможность продолжить оставаться в футболе.

Артем Милевский, на наш взгляд, один из тех, кто является легендой украинского футбола, и очевидно, что ему еще рано вешать бутсы на гвоздь. На эту тему мы с ним разговаривали и общались уже давно, еще полгода назад. И это событие должно было произойти раньше, перед чемпионатом Европы в октябре прошлого года, который в итоге из-за пандемии перенесли. Первенство состоится теперь в июне, и Артем Милевский будем одним из тех, кто представит нашу сборную.

Сама сборная еще не сформирована. В конце марта будут отборочные игры по городам и регионам, потом финал в Киеве. И, по его итогам, новым главным тренером будет сформирована сборная Украины по мини-футболу. В ней будет максимум три-четыре бывших профессионала, а все остальные — из аматорского футбола.

Для нас 2022 год очень важен, потому что чемпионат Европы, который состоится в июне в словацком Кошице, это первое большое событие, предшествующее чемпионату мира, который в сентябре примет Киев», — рассказал Донцов.