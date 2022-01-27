Форвард Динамо U-19: «Иногда нужно первым проявлять агрессию»

Форвард «Динамо» U19 Кирилл Попов рассказал о тренировочном процессе на сборе в турецкой Анталье и уроках первых контрольных матчей.

- После матча с «Демреспором» у тебя остался синяк под глазом. Как самочувствие, не беспокоит ли этот «боевой трофей»?

- Чувствую себя нормально. В первом матче мы играли со взрослыми мужиками – была отмашка, соперник ударил локтем. А во второй игре, когда забивал гол, ногой попали в глаз. Но ничего страшного, в футболе такое бывает.

- В первом матче Олег Венглинский советовал тебе выставлять локти.

- Все зависит от соперника – попадаются такие, которые играют нагло, жестко, агрессивно. Им нужно показывать, что ты не боишься и не уступаешь, тогда они будут мягче себя вести. В таких случаях необходимо первому проявлять определенную агрессию.

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- К тому же, нужно обладать и скоростью, чтобы в случае чего убежать?

- Мы стараемся не убегать от проблем, а решать их по месту (улыбается). Лучше реализовывать свои моменты в голы и быть спокойным за исход матча.

- В контрольном матче с «Антальяспором» вы вышли на второй тайм с установкой спасать результат?

- У нас не было такой установки, была установка показать свою игру, дать более агрессивный темп, действовать жестче при отборе и накрывать соперника. Считаю, что мы справились с этой задачей и провели второй тайм хорошо. Если бы не случилось потасовки в конце матча, думаю, игра была бы очень хорошей.

- Доминирование «Динамо» во втором тайме могло воплощаться и в большее количество голов?

- Да, у нас было еще достаточно шансов, которые мы не реализовали. Это смазало концовку. У меня лично был еще один стопроцентный момент, в котором я поспешил. Нужно было принять мяч, продвинуться с ним и пробить, а я ударил в одно касание.

Было видно, что во втором тайме мы доминировали над соперником, появлялось очень много моментов. Над реализацией еще нужно потрудиться – думаю, она придет, когда мы больше поработаем с мячами.

- Команда играет на фоне физических нагрузок. Как чувствуешь себя, отбегав 45 минут?

- До вчерашнего дня у меня болели ноги и спина. Но я сходил на массаж, доктора и массажисты все сделали четко – и на игру я был готов, отбегал 45 минут. Сейчас мы начинаем выходить на пиковую форму, набираем обороты. Думаю, что к матчу с «Депортиво» подойдем в полной боевой готовности.

- Твой первый гол в 2022 году запомнится?

- Гол вышел рабочим – не побоялся пойти до конца, сыграл на добивании. Считаю, хороший мяч.

- Расскажи о тактических занятиях. На тренировках важно их выполнять в соответствии с требованиями тренеров?

- Это очень важно. Если мы не будем правильно выполнять тренерские установки, то в игре уже не сможем наладить взаимосвязи. Если же будем тренироваться четко по тактике, то во время матча будем понимать требования тренера, ведь в голове они уже отложатся.

Сейчас мы работали над взаимодействиями, налаживали нашу прежнюю сыгранность. Считаю, что она понемногу уже приближается к той, какая была раньше.

- Только что вы проводили тренировку в тренажерном зале. Работы с «железом» не хватило в Киеве?

- Это не особо тяжелая работа. Скорее для того, чтобы у нас мышцы были в тонусе – поэтому и потренировались утром.

- Атлетичный футбол – это про вас?

- Думаю, да. За счет физики мы можем выиграть много игр. Все ребята у нас сильные. Скорость и сила – наши сильные стороны.