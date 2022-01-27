Еще одна американка. Барти узнала соперницу в финале Australian Open

В четверг состоялись полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
В втором поединке полька Ига Свёнтек (№9 WTA) в двух сетах проиграла американке Даниэль Коллинс (№30 WTA).
Australian Open. Полуфинал
Даниэль Коллинс (США) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 6:1
В финале американка сразится против Эшли Барти из Австралии. Для Коллинс это будет первый финал турниров Grand Slam в карьере. В 2019-м она доходила в Мельбурне до полуфинала.
Ранее Барти уже переиграла двух американок на турнире.
Источник — Sport.ua
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