Еще одна американка. Барти узнала соперницу в финале Australian Open

Даниэль Коллинс уверенно разобралась с Игой Свёнтек

  • 27.01.2022 13:30
  • 1190 просмотров
  • 8 комментариев
Еще одна американка. Барти узнала соперницу в финале Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

В четверг состоялись полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
 
В втором поединке полька Ига Свёнтек (№9 WTA) в двух сетах проиграла американке Даниэль Коллинс (№30 WTA). 
 
Australian Open. Полуфинал
Даниэль Коллинс (США) – Ига Свёнтек (Польша) – 6:4, 6:1
 
В финале американка сразится против Эшли Барти из Австралии. Для Коллинс это будет первый финал турниров Grand Slam в карьере. В 2019-м она доходила в Мельбурне до полуфинала.
 
Ранее Барти уже переиграла двух американок на турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 27.01.2022 13:39
    +5
    За великим рахунком, Коллінз - то клон Кіз. Тому у фіналі очікую на легку перемогу Барті.
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 27.01.2022 14:11 (изменен)
    +2
    Ну спасибо хотя бы что в финале нет Радукану и ей подобных однодневок, но присутствие Даниель конечно говорит о продолжающейся чехарде в женском туре
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    Onlyvlad
    Onlyvlad, 27.01.2022 13:40
    +2
    Что и требовалось доказать).
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    Elis
    Elis, 27.01.2022 13:45
    +1
    Я б не сказала про високий "клас" Коллінз. Вона вдосконалена версія Ястремської. В неї або летить, або ні. І коли летить - ховайся, бо потужність велика. Але як довго летітиме? Чи зможе провести хоч один стабільний сезон?
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    sirjoga
    sirjoga, 27.01.2022 14:09
    0
    captain2009, 27.01.2022 14:07
    я буду в фіналі саме за Д-Р. Ця дівчина своїм трудом, через не можу, через усі перешкоди долі дісталася своєї мети. За це вона мені й подобається. Головою розумію, що Барті, скоріш за все, переможе, але мої симпатії - на стороні Даніель.
    +++
    Ссылка
    captain2009
    captain2009, 27.01.2022 14:07 (изменен)
    0
    Elis, 27.01.2022 13:45
    Я б не сказала про високий "клас" Коллінз. Вона вдосконалена версія Ястремської. В неї або летить, або ні. І коли летить - ховайся, бо потужність велика. Але як довго летітиме? Чи зможе провести хоч один стабільний сезон?
    я буду в фіналі саме за Д-Р. Ця дівчина своїм трудом, через не можу, через усі перешкоди долі дісталася своєї мети. За це вона мені й подобається. Головою розумію, що Барті, скоріш за все, переможе, але мої симпатії - на стороні Даніель.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 27.01.2022 14:04 (изменен)
    0
    Скоріш за все Іга просто не відновилася після вчорашньої гри. У будь-якому випадку Коллінз, яка в свої 28 років вперше дійшла до фіналу Шолома та зачепилася за ТОП-10, післязавтра небагато що світить.
    Ссылка
    sirjoga
    sirjoga, 27.01.2022 13:34
    -1
    Абсолютно очікувана перемога на класі від Коллінз над переоціненою Швьонтек. До Даніель є багато питань по ходу гри, там треба було вішати бублики суперниці. А Іга зі своїми недолугими спінами проти потужності Коллінз виглядала геть смішно. Швьонтек треба з Радукану спробувати в парі грати)))
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