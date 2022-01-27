Коноплянка продолжает переговоры с Днепром-1, но может остаться в Шахтере

«Днепр-1», несмотря на сообщения о том, что полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка может перейти в австрийский ЛАСК или турецкий клуб, продолжает рассчитывать на переход опытного футболиста в состав команды Игоря Йовичевича.



По информации источника, стороны пока не пришли к консенсусу по возможной зарплате Коноплянки в «Днепре-1», переговоры ещё продолжаются, поэтому параллельно появились разговоры о предложениях футболисту из других клубов.



Также сообщается, что если Коноплянке не удастся договориться с новым клубом, он останется до конца срока контракта в «Шахтере», хотя донецкий клуб готов отпустить футболиста досрочно.



В текущем сезоне хавбек провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.