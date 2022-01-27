Коноплянка продолжает переговоры с Днепром-1, но может остаться в Шахтере

Евгений не может договориться по зарплате с днепровской командой

  • 27.01.2022 13:53
  • 1191 просмотр
  • 1 комментарий
Коноплянка продолжает переговоры с Днепром-1, но может остаться в Шахтере
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

«Днепр-1», несмотря на сообщения о том, что полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка может перейти в австрийский ЛАСК или турецкий клуб, продолжает рассчитывать на переход опытного футболиста в состав команды Игоря Йовичевича.
 
По информации источника, стороны пока не пришли к консенсусу по возможной зарплате Коноплянки в «Днепре-1», переговоры ещё продолжаются, поэтому параллельно появились разговоры о предложениях футболисту из других клубов.
 
Также сообщается, что если Коноплянке не удастся договориться с новым клубом, он останется до конца срока контракта в «Шахтере», хотя донецкий клуб готов отпустить футболиста досрочно.
 
В текущем сезоне хавбек провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
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    Kevko
    Kevko, 27.01.2022 14:12
    0
    Зачем он нужен Днепру?
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