Мариуполь вместо Солигорска. У Шахтера поменялся соперник на сборе

Команда Роберто Де Дзерби проведет товарищескую игру с хорошо знакомым оппонентом

  • 27.01.2022 13:04
  • 1055 просмотров
  • 15 комментариев
Мариуполь вместо Солигорска. У Шахтера поменялся соперник на сборе
© ФК Шахтер Донецк

Контрольный матч донецкого «Шахтера» с солигорским, который должен был состояться 28 января, отменен. 
 
Вместо него в пятницу команда Роберто Де Дзерби проведет товарищескую игру с «Мариуполем». Начало в 16:00 по Киеву.
 
Ранее «Шахтер» крупно обыграл на зимнем сборе австрийский «Вольфсбергер».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Евгений Еременко
    online
    Евгений Еременко, 27.01.2022 13:07
    +10
    а арендованным разрешат играть?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 27.01.2022 13:14
    +8
    Блін,там ж орендовані не зможуть грати)
    Ссылка
    romario1501
    romario1501, 27.01.2022 13:25
    +7
    Вривайся в зарубу )))
    Ссылка
    Умник
    Умник, 27.01.2022 13:40
    +6
    Арендованым нельзя играть.
    Можно попросить работников отеля
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 27.01.2022 13:08
    +6
    Евгений Еременко, 27.01.2022 13:07
    а арендованным разрешат играть?
    У них же в орендному договорі написано, що не можна....
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 27.01.2022 13:54
    +5
    Зачем Шахтер так рискует? Могут же проиграть с разгромным счетом.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 13:10
    +5

    Им во время чемпионата мало товарняков между собой ?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 27.01.2022 13:06
    +5
    Скажіть прямо - Замість Солігорська просто "двостороночку" відкатають...
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 27.01.2022 13:06
    +5
    ну все понятно
    Ссылка
    ZaE
    online
    ZaE, 27.01.2022 13:50
    +4
    Заруба буде
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 27.01.2022 13:48
    +3
    отработают тактику на следующую игру в УПЛ
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 27.01.2022 14:32
    +2
    LFC, 27.01.2022 13:57
    Это после позора от МТК они решили перестраховаться - ну а вдруг опозорятся, придется звонить ринату и просить еще трансферы. А арендуполь и на поле ляжет как нужно
    Ну так если опозорился, всегда можно сказать что ю 19 играло
    Ссылка
    LFC
    LFC, 27.01.2022 13:57
    +2
    Funnycat--, 27.01.2022 13:10

    Им во время чемпионата мало товарняков между собой ?
    Это после позора от МТК они решили перестраховаться - ну а вдруг опозорятся, придется звонить ринату и просить еще трансферы. А арендуполь и на поле ляжет как нужно
    Ссылка
    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 27.01.2022 14:33
    +1
    Это же насколько все убого на ордловщине, что им не с кем на сборах играть, кроме подстилок, с которыми годами договорняки катают
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    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 27.01.2022 14:19
    0
    Будет репетиция очередного договорняка в чемпионате
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