Мариуполь вместо Солигорска. У Шахтера поменялся соперник на сборе

Контрольный матч донецкого «Шахтера» с солигорским, который должен был состояться 28 января, отменен.
Вместо него в пятницу команда Роберто Де Дзерби проведет товарищескую игру с «Мариуполем». Начало в 16:00 по Киеву.
Ранее «Шахтер» крупно обыграл на зимнем сборе австрийский «Вольфсбергер».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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