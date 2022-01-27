Юрий ВИРТ: «Через два дня прибудет новичок и мы сразу его подпишем»

«Верес» продолжает комплектацию

  • 27.01.2022 12:54
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Юрий ВИРТ: «Через два дня прибудет новичок и мы сразу его подпишем»
© НК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о подготовке команды ко второй части сезона, а также анонсировал еще одно подписание.

«Новички проходят просмотр и пока что производят приятное впечатление. Мне нравится отношение к делу этих ребят. К окончанию первой части сбора мы определимся по этим игрокам. Пока я удовлетворен их работой в целом и игрой - в спарринге с «Градец Кралове». 

Из Турции мы уезжать не станем. Наша зарубежная подготовка продлится месяц – до 19 февраля. После первой части сбора команда получит выходные. К футболистам смогут приехать семьи, дети. Если захотят, то смогут побыть в Турции неделю и пообщаться. Безусловно, так легче – и для игроков, и для их семей. Ранее мы уже такое практиковали, и все было хорошо. 

Прибудет только один новичок, дня через два-три. Но он приедет не на просмотр, а сразу на контракт. Его имени я пока называть не буду», - сказал Вирт.

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Источник — Footboom

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