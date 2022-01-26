Вячеслав ШЕВЧУК: «Без своих воспитанников у клуба не будет будущего»

Спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук подвел итоги первой части сезона для команды в УПЛ, а также поделился дальнейшими планами клуба.

«Мы реально оцениваем свой уровень. Большая благодарность главному тренеру Вереса Юрию Николаевичу Вирту, его тренерскому штабу и игрокам. Команда после первой части сезона УПЛ находится на 9 месте - это отличная работа для первого сезона в элите. Руководство клуба и тренерский штаб приняли решение сделать точечные усиления. Акцент на качество, а не на количество.

У нас есть проблема в том, что клуб не имеет своих воспитанников. Мы ведем активную работу с командой Ю-19 и ДЮСШ города Ровно. Без молодежи нет будущего у команды», - сказал Шевчук.