Еще один конкурент. Раньери также может возглавить сборную Польши

Итальянский тренер Клаудио Раньери стал одни из кандидатов на пост наставника сборной Польши.



Сообщается, что 70-летний специалист, который несколько дней назад был уволен из «Уотфорда», имеет мало шансов, но является запасным вариантом, если основные кандидаты передумают.



Отметим, что главными фаворитами на должность наставника сборной Польши называют Андрея Шевченко, Адама Навалку и Яна Урбана. Нового тренера обещают представить 31 января на Национальном стадионе.



К примеру, Шевченко для начала еще нужно расторгнуть контракт с итальянским клубом «Дженоа».