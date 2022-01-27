Михаил КОПОЛОВЕЦ: «За победу над Динамо получили от Ахметова $500 тысяч»

Экс-игрок «Карпат» – о финансах в чемпионате Украины

  • 27.01.2022 12:18
  • 1560 просмотров
  • 2 комментария
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «За победу над Динамо получили от Ахметова $500 тысяч»
© YouTube. Михаил Кополовец

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о финансовой ситуации в чемпионате Украины и самых больших премиальных.
 
– Какая ваша самая большая премия в карьере?
– 500 тысяч долларов мы получили за матч против киевского «Динамо». Выиграли, «Шахтер» стал чемпионом. Это были нам премиальные от Ахметова. Дыминский где-то 300 тысяч платил. На одного футболиста основного состава выходило по 15-30 тысяч долларов, когда как. 
 
– Сейчас безумные деньги возвращаются в украинский футбол? 
– С приходом «Металлиста», новых спонсоров «Черноморца», конечно, бюджеты возрастут. Будут дерби, интересные матчи, например, «Днепр» ‒ «Металлист», поэтому зрители вернутся на стадионы. Если бы еще Коломойский более серьезно относился к «Днепру-1», то снова вернулись бы яркие противостояния. 
 
– Он же опровергал свое присутствие в футболе?
– Думаю, что Игорь Валерьевич имеет отношение к «Днепру-1». Это все провоцирует рост зарплат и премиальных. Когда миллиардеры начинают друг друга подкалывать, типа ты проиграл, я выиграл, тогда идет рост зарплат. Вот затравился Коломойский, Ярославский, Ахметов, посмотрите, каких футболистов «Шахтер» подписывает.

Поверьте мне, если бы он выиграл УПЛ, может, и не делал бы таких громких трансферов. Сейчас он понимает, что нужно что-то делать. Есть возможности ‒ начинает вкладывать. Рост зарплат и премий идет от «Шахтера» и «Динамо». Они задают темп всему украинскому футболу. Бороться «Вересу» или «Минаю» с такими командами, как «Шахтер», очень тяжело.  

Читайте также: Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Чемпионат Украины просто мертв»

Источник — FanDay

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    cotbus
    cotbus, 27.01.2022 12:37
    0
    Не удивительно, что играя против "Динамо", выкладываются полностью, а потом обессиленные проигрывают более слабым
    Ссылка
    Met_Kh
    online
    Met_Kh, 27.01.2022 12:46
    -1
    С такими командами как Металлист, Шахтер, новый Черноморец, Динама, Пердь-1, таким клубам как верес, рух, ингулец, минай , табличка 1925, десна не то что сложно бороться, это просто разные весовые категории Металлист, Шахтер, Черноморец, Динама, Пердь-1 это тяжеловесы , а разные рухи, ингульйы, минаи это (кто занимался боксом знает легкий вес называют петушиными боями, спортсмены легкие с большой интенсивностью боя) легковесы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности