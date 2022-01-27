Михаил КОПОЛОВЕЦ: «За победу над Динамо получили от Ахметова $500 тысяч»

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о финансовой ситуации в чемпионате Украины и самых больших премиальных.



– Какая ваша самая большая премия в карьере?

– 500 тысяч долларов мы получили за матч против киевского «Динамо». Выиграли, «Шахтер» стал чемпионом. Это были нам премиальные от Ахметова. Дыминский где-то 300 тысяч платил. На одного футболиста основного состава выходило по 15-30 тысяч долларов, когда как.



– Сейчас безумные деньги возвращаются в украинский футбол?

– С приходом «Металлиста», новых спонсоров «Черноморца», конечно, бюджеты возрастут. Будут дерби, интересные матчи, например, «Днепр» ‒ «Металлист», поэтому зрители вернутся на стадионы. Если бы еще Коломойский более серьезно относился к «Днепру-1», то снова вернулись бы яркие противостояния.



– Он же опровергал свое присутствие в футболе?

– Думаю, что Игорь Валерьевич имеет отношение к «Днепру-1». Это все провоцирует рост зарплат и премиальных. Когда миллиардеры начинают друг друга подкалывать, типа ты проиграл, я выиграл, тогда идет рост зарплат. Вот затравился Коломойский, Ярославский, Ахметов, посмотрите, каких футболистов «Шахтер» подписывает.

Поверьте мне, если бы он выиграл УПЛ, может, и не делал бы таких громких трансферов. Сейчас он понимает, что нужно что-то делать. Есть возможности ‒ начинает вкладывать. Рост зарплат и премий идет от «Шахтера» и «Динамо». Они задают темп всему украинскому футболу. Бороться «Вересу» или «Минаю» с такими командами, как «Шахтер», очень тяжело.

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