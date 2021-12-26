Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Чемпионат Украины просто мертв»

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец оценил силу чемпионата Украины и поздравил болельщиков с новогодними праздниками.

«Чемпионат Украины просто мертв. Если наши команды так плохо выступают в еврокубках, то я считаю, что уровень чемпионата не позволяет им не то, что играть с более сильными, а даже не позволяет обыгрывать таких, как мы. Такого понятия как «класс» вообще нет.

«Шахтер» мог с «Манчестер Сити» играть, с «Ювентусом», с любой командой. Сейчас просто катастрофа. Те матчи, которые я смотрел в чемпионате, уровень – ужасный.

Желаю болельщикам в новом году много интересного футбола. Чтобы футбол рос, чтобы им было интересно ходить на стадион. Чтобы не по 200 человек приходило. Помню, как мы играли с «Карпатами». Приезжала «Говерла» – приходило 20 тысяч зрителей. Приезжал Луцк – 20 тысяч. «Динамо» или «Шахтер» – билет нельзя было купить за месяц.

Желаю, чтобы все изменилось, чтобы люди проходили на футбол с семьями, с детьми. Чтобы мы все были здоровы, чтобы все пожелания сбывались», – сказал Кополовец.