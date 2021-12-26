Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Чемпионат Украины просто мертв»

Известный в прошлом футболист подвел итог календарного года

  • 26.12.2021 19:32
  • 1095 просмотров
  • 3 комментария
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Чемпионат Украины просто мертв»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец оценил силу чемпионата Украины и поздравил болельщиков с новогодними праздниками.

«Чемпионат Украины просто мертв. Если наши команды так плохо выступают в еврокубках, то я считаю, что уровень чемпионата не позволяет им не то, что играть с более сильными, а даже не позволяет обыгрывать таких, как мы. Такого понятия как «класс» вообще нет.

«Шахтер» мог с «Манчестер Сити» играть, с «Ювентусом», с любой командой. Сейчас просто катастрофа. Те матчи, которые я смотрел в чемпионате, уровень – ужасный.

Желаю болельщикам в новом году много интересного футбола. Чтобы футбол рос, чтобы им было интересно ходить на стадион. Чтобы не по 200 человек приходило. Помню, как мы играли с «Карпатами». Приезжала «Говерла» – приходило 20 тысяч зрителей. Приезжал Луцк – 20 тысяч. «Динамо» или «Шахтер» – билет нельзя было купить за месяц.

Желаю, чтобы все изменилось, чтобы люди проходили на футбол с семьями, с детьми. Чтобы мы все были здоровы, чтобы все пожелания сбывались», – сказал Кополовец.

Источник — FootballHub - Facebook

(13 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 26.12.2021 19:48
    +2
    Не вопрос.Всех футболистов на завод на 12 тыс грн зарплаты.Дворниками в охраники игрузчиками и т.д.Обычные нужные профессии.
    Чемпионат мёртвый?А то что футболеры получают минимум по 5 тыс зелёных и по полю ходят как ишаки то нормально?И вы хотите что бы на это мёртвое люди ходили забивали стадионы?Гонять вас нада сутками что бы мёртвые не были.
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    Gargantua
    Gargantua, 26.12.2021 20:11
    0
    ну он в Білорусі і Молдові отримують менше, я не бачу щоб там рівень футболу був вище.
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    Орлов Михаил
    Орлов Михаил, 26.12.2021 19:55
    -2
    Нормальный гибридный футбол. Можно, вообще, виртуальный в сети проводить. Итог будет едентичным. А на еврокубки запускать индейцев, если кому интересна эта туфта... Героям слава!
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