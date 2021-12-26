Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Чемпионат Украины просто мертв»

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец оценил силу чемпионата Украины и поздравил болельщиков с новогодними праздниками.
«Чемпионат Украины просто мертв. Если наши команды так плохо выступают в еврокубках, то я считаю, что уровень чемпионата не позволяет им не то, что играть с более сильными, а даже не позволяет обыгрывать таких, как мы. Такого понятия как «класс» вообще нет.
«Шахтер» мог с «Манчестер Сити» играть, с «Ювентусом», с любой командой. Сейчас просто катастрофа. Те матчи, которые я смотрел в чемпионате, уровень – ужасный.
Желаю болельщикам в новом году много интересного футбола. Чтобы футбол рос, чтобы им было интересно ходить на стадион. Чтобы не по 200 человек приходило. Помню, как мы играли с «Карпатами». Приезжала «Говерла» – приходило 20 тысяч зрителей. Приезжал Луцк – 20 тысяч. «Динамо» или «Шахтер» – билет нельзя было купить за месяц.
Желаю, чтобы все изменилось, чтобы люди проходили на футбол с семьями, с детьми. Чтобы мы все были здоровы, чтобы все пожелания сбывались», – сказал Кополовец.
Источник — FootballHub - Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Чемпионат мёртвый?А то что футболеры получают минимум по 5 тыс зелёных и по полю ходят как ишаки то нормально?И вы хотите что бы на это мёртвое люди ходили забивали стадионы?Гонять вас нада сутками что бы мёртвые не были.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.