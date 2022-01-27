Легенда Шахтера может войти в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши

Экс-защитник донецкого «Шахтера» и сборной Польши Мариуш Левандовски может войти в тренерский штаб Андрея Шевченко в национальной команде своей страны.

Как сообщает журналист Роман Колтон, если украинец возглавит польскую сборную, то Левандовски займет должность одного из его ассистентов.

Напомним, Левандовски защищал цвета «Шахтера» с 2001 по 2009 годы. Тренерскую карьеру Мариуш начал в 2017 год. Его последним местом работы был клуб «Термалица», который он покинул в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Шевченко продолжает переговоры с «Дженоа» и Польшей.