ВИДЕО. Замерзла в Австралии? Ястремская после возвращения сходила в баню

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась видео, на котором она париться в бане.
Отметим, что украинка только прилетела из солнечной Австралии, где при температуре выше 3-°C играла в рамках Australian Open.
В парном разряде Даяна вместе с Мартой Костюк проиграла в третьем круге, в одиночном – остановилась на старте.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.