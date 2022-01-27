ВИДЕО. Замерзла в Австралии? Ястремская после возвращения сходила в баню

Украинская теннисистка отдыхает

  • 27.01.2022 11:46
  • 599 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Замерзла в Австралии? Ястремская после возвращения сходила в баню
© Инстаграм Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась видео, на котором она париться в бане. 
 
Отметим, что украинка только прилетела из солнечной Австралии, где при температуре выше 3-°C играла в рамках Australian Open.
 
В парном разряде  Даяна вместе с Мартой Костюк проиграла в третьем круге, в одиночном – остановилась на старте.

 
 
 

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Persian
    Persian, 27.01.2022 11:54
    -3
    Ну и норм) главное что бы опять глоталая сперму допинг не попал в организм
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