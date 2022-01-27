ВИДЕО. Замерзла в Австралии? Ястремская после возвращения сходила в баню

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась видео, на котором она париться в бане.



Отметим, что украинка только прилетела из солнечной Австралии, где при температуре выше 3-°C играла в рамках Australian Open.



В парном разряде Даяна вместе с Мартой Костюк проиграла в третьем круге, в одиночном – остановилась на старте.