Australian Open. Костюк и Ястремская проиграли в третьем круге

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке третьего раунда украинки проиграли девятому сеяному тандему Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия).
Australian Open. Третий круг парного разряда
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия) – 4:6, 4:6
Далее по сетке победительницы матча Крейчикова / Синякова (Чехия) – Коллинс / Кравчик (США).
Источник — Sport.ua
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Залишаємо надії на наступні турніри Ще буде і у наших тенісних півфіналах-фіналах колись свято Дівчатам бажаю перемог у майбутньому, нам - нічних і денних посиденьок з похвалами, які вони молодці і як ми ними пишаємось
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