Australian Open. Костюк и Ястремская проиграли в третьем круге

Украинский дуэт завершил выступление на турнире

  • 24.01.2022 04:00
  • 168 просмотров
  • 3 комментария
Australian Open. Костюк и Ястремская проиграли в третьем круге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

В поединке третьего раунда украинки проиграли девятому сеяному тандему Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия).

Australian Open. Третий круг парного разряда
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия) – 4:6, 4:6

Далее по сетке победительницы матча Крейчикова / Синякова (Чехия) – Коллинс / Кравчик (США).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 24.01.2022 04:27 (изменен)
    +1
    Us open 2021 тоже 1/8, похожий матч, только там удалось взять сет за счёт хороший игры Марты, а тут нет. А потом во втором сете начала плыть Марта, лидером стала Даяна, но матч спасти не удалось, тоже самое произошло сегодня. Матч проиграли уже вовремя жеребьевки. Марта слабо играет в ключевые моменты и за чего проигрывает много таких матчей в одиночки! Для наших АО подошёл к концу, к сожалению нечего вспомнить, надеемся что это был самый провальный Grand Slam для наших в этом году.
    Ссылка
    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 24.01.2022 05:05 (изменен)
    0
    На жаль... А так хотілось. Чомусь здавалось, що дівчата здались ще до початку бою. Є ефект дежавю з Америки, а хотілось б результату. Нереалізація таких важливих моментів - от були миті, коли здавалось, що їх реалізувати було легше, як нереалізувати І ці фізіо
    Залишаємо надії на наступні турніри Ще буде і у наших тенісних півфіналах-фіналах колись свято Дівчатам бажаю перемог у майбутньому, нам - нічних і денних посиденьок з похвалами, які вони молодці і як ми ними пишаємось
    Ссылка
    Onlyvlad
    Onlyvlad, 24.01.2022 05:04
    0
    По-хорошему, надо было вчера тренироваться, а не по Мельбурну гулять). За день без ракетки весь тонус и настрой растеряли. А сегодня трениться было некогда, потому что подленькие орги поставили матч первым запуском. Вот и результат.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности