Алексей АНДРОНОВ: «Шевченко не воспринимается поляками как украинец»

Специалист оценил шансы украинского тренера возглавить сборную Польши

  • 27.01.2022 11:22
  • 647 просмотров
  • 0 комментариев
Алексей АНДРОНОВ: «Шевченко не воспринимается поляками как украинец»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал возможное назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.
 
«Шевченко против Карпина в «Лужниках» 23 года спустя – конечно, будет сюжет. Я до сих пор не до конца верю, потому что меня не покидает впечатление, что это какая-то пиар-история. Я подписан на различные украинские футбольные аккаунты и сайты. Разговор идет о том, что у Польского футбольного союза нет и не будет таких денег, чтобы платить Шевченко. Но там есть какие-то спонсоры, которые готовы под это имя оплачивать. То есть ему дают 2,5 миллиона в год, из которых Польский футбольный союз будет платить, думаю, 700-800 тысяч.
 
Мне кажется, что здесь не обошлось без Левандовски. Потому что Роберт устал от тех «колхозников», которые работали в последнее время. Кто-то сказал такую фразу, что все рассматриваемые варианты-это тренеры уровня чемпионата Польши. Они мыслят, как в чемпионате Польши. Если они хотят подняться, то им нужен тренер, имеющий другой опыт. Там говорят, что поляки не очень хорошо относятся к украинцам, но поляками Шевченко не воспринимается, как украинец. Он – мировое достояние. Нападающий, игравший за «Милан», – заявил Андронов.

Читайте также: Источник: Шевченко продолжает переговоры с Дженоа и Польшей

Источник — Рейтинг букмекеров

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности