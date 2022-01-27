Конопля и Исмаили пропустили тренировку Шахтера

О причинах отсутствия защитников не сообщается

  • 27.01.2022 10:39
  • 292 просмотра
  • 1 комментарий
Конопля и Исмаили пропустили тренировку Шахтера
© ФК Шахтер. Ефим Конопля

Утром 26 января команда Роберто Де Дзерби не тренировалась на поле из-за снегопада, а только позанималась в тренажерном зале.

Вечерняя же сессия общей длительностью более полутора часов прошла по расписанию. На ней «оранжево-черные» отрабатывали контроль мяча и выход из-под прессинга через пас, а в конце провели двусторонку на все поле.

Вне тренировочного процесса на данном этапе два крайних защитника – Ефим Конопля и Исмаили. О причинах их отсутствия не сообщается.

В четверг подопечные Роберто Де Дзерби также будут тренироваться, а в пятницу, 28 января, состоится второй контрольный матч межсезонья – с солигорским «Шахтером».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    online
    Dreifus, 27.01.2022 10:57
    0
    Если Додо не продадут, то Конопле надо на выход.
    Исмаили давно надо было продать
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