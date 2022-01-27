Конопля и Исмаили пропустили тренировку Шахтера

Утром 26 января команда Роберто Де Дзерби не тренировалась на поле из-за снегопада, а только позанималась в тренажерном зале.

Вечерняя же сессия общей длительностью более полутора часов прошла по расписанию. На ней «оранжево-черные» отрабатывали контроль мяча и выход из-под прессинга через пас, а в конце провели двусторонку на все поле.

Вне тренировочного процесса на данном этапе два крайних защитника – Ефим Конопля и Исмаили. О причинах их отсутствия не сообщается.

В четверг подопечные Роберто Де Дзерби также будут тренироваться, а в пятницу, 28 января, состоится второй контрольный матч межсезонья – с солигорским «Шахтером».