Шахтер в Турции: погода внесла коррективы в планы команды

«Оранжево-черные» продолжают готовиться ко второй части сезона на сборе в Турции. После контрольного матча с австрийским «Вольфсбергером», который состоялся в понедельник и завершился победой со счетом 4:1, во вторник команда получила выходной для восстановления сил.

В среду, 26 января, в связи с погодой тренерскому штабу «Шахтера» пришлось несколько скорректировать планы. После завтрака футболисты в двух группах занимались в фитнес-зале, а затем для них был проведен видеоанализ. Во второй половине дня команда в полном составе должна провести тренировку на поле.