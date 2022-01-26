Шахтер в Турции: погода внесла коррективы в планы команды

«Оранжево-черные» продолжают готовиться ко второй части сезона на сборе в Турции. После контрольного матча с австрийским «Вольфсбергером», который состоялся в понедельник и завершился победой со счетом 4:1, во вторник команда получила выходной для восстановления сил.
В среду, 26 января, в связи с погодой тренерскому штабу «Шахтера» пришлось несколько скорректировать планы. После завтрака футболисты в двух группах занимались в фитнес-зале, а затем для них был проведен видеоанализ. Во второй половине дня команда в полном составе должна провести тренировку на поле.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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