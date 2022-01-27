В полуфинале Кубка португальской лиги «Спортинг» обыграл команду «Санта Клара» (2:1).
В финальном матче «Спортинг» будет играть против «Бенфики» с Романом Яремчуком, которая днем ранее по пенальти победила «Боавишту».
Спортинг – Санта Клара – 2:1. Полуфинал Кубка лиги. Видео голов и обзор
Голы: Виллануэва, 40 (автогол), Сарабия, 65 (пен) – Линкольн, 32.
Источник — Sport.ua
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